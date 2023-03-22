Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD verilerine göre; Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 22.43'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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