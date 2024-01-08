Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.