Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 8, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2024-01-08
Saat:16:19:12 TSİ
Enlem:38.28361 N
Boylam:38.75306 E
Derinlik:9.6 km
Detay:https://t.co/vOZf7TwZIn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bakan Yerlikaya'dan açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.
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