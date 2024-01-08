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08 Ocak 2024 Pazartesi 16:39:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 16:39:00

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.

Etiketler : deprem malatya pütürge
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