Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının 9,28 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR"
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Battalgazi ilçemizde yaşanılan 4,3 büyüklüğündeki depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadesini kullandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 16, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2024-04-17
Saat:00:09:49 TSİ
Enlem:38.14722 N
Boylam:38.56 E
Derinlik:9.28 km
Detay:https://t.co/GRtNIgTSND@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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