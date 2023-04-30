Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,07 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.