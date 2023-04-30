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30 Nisan 2023 Pazar 16:10:00 - Güncelleme:30 Nisan 2023 Pazar 16:10:00

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Malatya'da saat 16.01'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,07 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Etiketler : malatya akçadağ deprem
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