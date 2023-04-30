Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Malatya'da saat 16.01'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,07 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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