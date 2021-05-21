21 Mayıs 2021 Cuma 19:31:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 19:31:00
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 19.06'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 19.06'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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