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21 Mayıs 2021 Cuma 19:31:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 19:31:00

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 19.06'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 19.06'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Etiketler : malatya deprem türkiye
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