Malatya'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.