Malatya'da deprem

Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 08.44'te, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 12, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2024-04-12
Saat:08:44:27 TSİ
Enlem:38.21722 N
Boylam:38.58694 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/IvLeB29mkG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi