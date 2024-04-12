Malatya'da deprem

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12 Nisan 2024 Cuma 08:54:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 08:54:00

Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 08.44'te, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Etiketler : malatya battalgazi deprem
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