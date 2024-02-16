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16 Şubat 2024 Cuma 07:10:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 07:10:00

Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.54'te merkez üssü Akçadağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Etiketler : malatya akçadağ deprem
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