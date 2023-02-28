Malatya'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Manisa'nın Doğanşehir ilçesinde 4.1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 09.38'de 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">#DEPREM<br>*<br>Büyüklük:4.1 (Mw)<br>Yer:Doğanşehir (Malatya)<br>Tarih:2023-02-28<br>Saat:09:38:14 TSİ<br>Enlem:38.108 N<br>Boylam:37.766 E<br>Derinlik:7 km<br>Detay:https://t.co/PiJSaMGgMO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi</p>— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 28, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>