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16 Kasım 2023 Perşembe 06:42:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 06:42:00

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak: AA

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 01.32'de 11,5 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

Etiketler : malatya battalgazi deprem afad
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