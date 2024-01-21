VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İspanya 2023'te 84 milyon turist ile rekor kırdı
Bakan Göktaş: Şanlı bayrağımızı bugün Alper Gezeravcı, gelecekte sizler dalgalandıracaksınız
Rusya: Harkiv bölgesindeki Krohmalne yerleşim birimini ele geçirdik
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Partiden istifa edip AK Parti'ye katıldılar
Kastamonu'da heyelan sebebiyle iki ilçenin bağlantısı kesildi
Gazzeliler, İsrail'in "iletişim ablukasını" eSIM'lerle kırıyor
21 Ocak 2024 Pazar 15:54:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 15:54:00

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

ABONE OL

Malatya'nın Kale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.41'de merkez üssü Kale olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kendilerine şu an için ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını aktaran Yazıcı, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'mize ulaşan olumsuz bir ihbar yok. Ekiplerimiz saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

Etiketler : malatya deprem afad kale
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Yeni aşkı İspanyol CEO!

Yeni aşkı İspanyol CEO!
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
Yepyeni Emre!

Yepyeni Emre!
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar
Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum
Lübnan'da yoğun ilgi

Lübnan'da yoğun ilgi
İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı

İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX