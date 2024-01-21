Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Malatya'nın Kale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.41'de merkez üssü Kale olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kendilerine şu an için ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını aktaran Yazıcı, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'mize ulaşan olumsuz bir ihbar yok. Ekiplerimiz saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 21, 2024
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Kale (Malatya)
Tarih:2024-01-21
Saat:15:41:35 TSİ
Enlem:38.36861 N
Boylam:38.8425 E
Derinlik:9.7 km
Detay:https://t.co/zydGbI1ZM2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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