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06 Ocak 2024 Cumartesi 15:45:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 15:45:00

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 15.10'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8,76 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Etiketler : malatya battalgazi deprem
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