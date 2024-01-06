06 Ocak 2024 Cumartesi 15:45:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 15:45:00
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 15.10'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 8,76 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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