Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'da saat 16.58'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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