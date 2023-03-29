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29 Mart 2023 Çarşamba 17:18:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 17:18:00

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da saat 16.58'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Etiketler : malatya deprem afad

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