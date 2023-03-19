Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.