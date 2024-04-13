Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 13, 2024
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2024-04-13
Saat:18:48:33 TSİ
Enlem:38.135 N
Boylam:39.04 E
Derinlik:7.52 km
Detay:https://t.co/eC391AdSTY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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