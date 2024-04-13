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13 Nisan 2024 Cumartesi 19:01:00 - Güncelleme:13 Nisan 2024 Cumartesi 19:01:00

Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Etiketler : Pütürge Deprem Malatya
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