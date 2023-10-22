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22 Ekim 2023 Pazar 07:05:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 07:05:00

Malatya'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Kaynak: TRT Haber

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 03.48'de 3,6 büyüklüğünde sarsıntı oldu.

Deprem, yerin 6,46 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Etiketler : doğanşehir deprem malatya
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