22 Ekim 2023 Pazar 07:05:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 07:05:00
Malatya'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 03.48'de 3,6 büyüklüğünde sarsıntı oldu.
Deprem, yerin 6,46 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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