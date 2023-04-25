Malatya'da 3,6 büyüklüğünde deprem

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından bölgede depremler meydana gelmeye devam ediyor.

AFAD verilerine göre Malatya Doğanşehir'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 07.02'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

MALATYA İÇİN DEPREM UYARISI

Öte yandan ABD'li bilim insanları deprem raporunda Malatya'nın Pütürge ilçesinin altındaki fay hattında çok sayıda sismik aktivite görüldü ancak kayma meydana gelmedi. Araştırmacılar bunun fayın kilitlendiği ya da sıkıştığı ve gelecekte kayma olasılığı olduğu anlamına geldiğini belirtiyor.