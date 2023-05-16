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16 Mayıs 2023 Salı 20:15:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 20:15:00

Malatya'da 2001'de askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker anıldı

Kaynak: AA

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 2001'de CASA tipi uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker törenle anıldı.

Askeri uçağın düştüğü kayısı bahçesinde yaptırılan anıtta anma töreni gerçekleştirildi.

Programda anıta çiçek bırakıldı, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Törene, şehit askerlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Akçadağ Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, şehit ve gazi dernekleri ile vatandaşlar katıldı.

Kara Havacılık Alay Komutanlığından kalkan askeri helikopter şehitler anısına saygı uçuşu yaptı.

Diyarbakır'dan havalanan CASA CN 235 tipi uçağın 16 Mayıs 2001'de Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Güzyurdu köyü yakınlarında düşmesi sonucu 34 asker şehit olmuştu.

Etiketler : Malatya Diyarbakır anma töreni
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