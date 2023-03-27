Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da vatandaşların barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Malatya'daki en büyük konteyner kent ise İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki yaklaşık 200 dönüm alana kuruldu.

Altyapı çalışmalarının ardından alana 2 bin 200 konteyner kurulan geçici konaklama merkezine 10 bin kişi yerleştirildi.

Devasa konteyner kentin kapasitesinin dolduğu, depremzedelerin kentin farklı noktalarında yapımı devam eden konteyner kentlere yerleştirileceği bildirildi.

Yalıtımlı konteynerlerin yanı sıra 2 çocuk oyun alanı, 2 basketbol sahası, 30 konteyner okul, mescit, çamaşırhane, sağlık ocağı, eczane, 15 konteyner idari alanı ile yemek çadırlarının kurulduğu geçici barınma merkezi içerisinde belediye ekiplerince yürütülen asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Konteyner kentte iftar çadırlarının kapasiteleri de artırıldı. Ekiplerce, alanın farklı noktalarına yeni iftar çadırları kuruldu.

Bu arada, Türk Kızılay, Malatya Gençlik Merkezi, birçok üniversite ile farklı sivil toplum kuruluşlarının konteyner kent içerisinde sürdürdüğü faaliyetler devam ediyor.

Geçici barınma merkezinin güvenliği ise polis ve asker tarafından sağlanıyor.

"İHTİYAÇLARIMIZIN HEMEN HEMEN HEPSİ KARŞILANMIŞ DURUMDA"



Konteyner kente yerleşen Yusuf Adıyağşi, geçici barınma alanına 15 gün önce geldiklerini söyledi.

Geceleri rahat uyuduğunu, üç öğün yemeklerinin verildiğini dile getiren Adıyağşi, "İhtiyaçlarımızın hemen hemen hepsi karşılanmış durumda. Yatağımız, buzdolabımız, televizyonumuz ve ısıtıcısına varana kadar hepsi verildi. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Turgut Demir de 10 gün önce geçici barınma merkezine geldikleri bilgisini vererek, "En başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bizler onun yaptığı bu hizmetlerden dolayı çok razıyız. Halimize çok şükür ediyoruz. Eksiğimiz yok. Her şeyimiz burada karşılanıyor." diye konuştu.

"BİZ DEVLETİMİZE GÜVENİYORUZ"



Mehmet Aslan da büyük bir afet yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Allah bir daha böyle acıları kimseye yaşatmasın. Depremin ardından önce çadır kente yerleştik. Kısa bir süre önce de buraya geldik. Konteyner kentte şimdiye kadar hiçbir sorunla karşılaşmadık. Her şeyimiz tamam. Konteyner içerisinde mutfağından buzdolabı, ısıtıcısı ve banyosuna varan kadar her türlü hizmet bizlere sunulmuş durumda. Allah devletimize zeval vermesin."

Bir yıl sonra yeni evlerine kavuşmayı ümit ettiklerini belirten Aslan, "Bizlere böyle söz verildi. Devletimize güveniyoruz. Bundan hiçbir şüphemiz de yok." dedi.