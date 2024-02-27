Malatya ve Çanakkale'de peş peşe depremler!

Peş peşe korkutan depremler! Önce Malatya sonra Çanakkale
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'da 3,6 büyüklüğünde Çanakkale'de ise 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD Malatya'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.AFAD depremin merkez üssünün Doğanşehir ilçesi olduğunu duyurdu.
Depremin yerin 7.17 kilometre altında meydana geldiği ifade edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 27, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-02-27
Saat:22:28:47 TSİ
Enlem:38.17028 N
Boylam:37.80778 E
Derinlik:7.17 km
Detay:https://t.co/Mf96Oxs8hH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
ÇANAKKALE'DE 3,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD, Çanakkale'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 27, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Biga (Çanakkale)
Tarih:2024-02-27
Saat:22:52:33 TSİ
Enlem:40.2925 N
Boylam:27.00694 E
Derinlik:7.19 km
Detay:https://t.co/LkpzzS083l@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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