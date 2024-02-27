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Malatya ve Çanakkale'de peş peşe depremler!
27 Şubat 2024 Salı 22:39:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 22:39:00

Peş peşe korkutan depremler! Önce Malatya sonra Çanakkale

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'da 3,6 büyüklüğünde Çanakkale'de ise 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD Malatya'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD depremin merkez üssünün Doğanşehir ilçesi olduğunu duyurdu.

Depremin yerin 7.17 kilometre altında meydana geldiği ifade edildi.

ÇANAKKALE'DE 3,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD, Çanakkale'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Etiketler : Malatya Doğanşehir Deprem çanakkale afad
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