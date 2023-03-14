VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Depremde yıkılan apartmanı yapan kooperatifin başkan yardımcısı tutuklandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan yoğun görüşme trafiği
Fransa, Paris'e dahi gelse İsrailli aşırı sağcı bakana randevu vermeyecek
Nurdağı'nda 72 aile prefabrik evlere yerleştirildi
Togg'un siparişi ve satışı nasıl yapılacak? Detaylar belli oldu
Başkan Erdoğan Tıp Bayramı'nı kutladı
Avustralya'nın nükleer denizaltı tedarik planı silahlanma endişelerini artırıyor
ABD İHA'sı ile Rus savaş uçağı Karadeniz'de çarpıştı!
Rusya'da Ukrayna'ya karşı savaşanların itibarını zedeleyenlere ceza kararı
AB elektrik piyasası için reform teklifi verildi
Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem
Sinop'ta kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı
Malatya Valiliği'nden 'aşevi' iddialarıyla ilgili açıklama
Oktay: Sosyal konut inşaatını en kısa zamanda başlatacağız!
Veysel Eroğlu, Deprem Araştırma Komisyonu Başkanlığına seçildi
Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Deprem bölgesine yardımlar sürüyor
AB askeri yardımlar için kullanılan fonu artırıyor
Ukrayna, Bahmut'u savunmaya devam edecek
Mersin merkezli DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
"42 noktada keşif çalışmaları başlatıldı"
AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığından depremzedelere 2 tır yardım
YSK, cumhurbaşkanı adaylarının yatırması gereken miktarı açıkladı
Kripto para dolandırıcılığı: 42 şüpheli yakalandı
14 Mart 2023 Salı 19:37:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 19:37:00

Malatya Valiliği'nden 'aşevi' iddialarıyla ilgili açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

Malatya Valiliği, bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddiaların paylaşıldığı anımsatılarak, bu iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu alanda geçici iş yerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir" ifadesi kullanıldı.

Etiketler : Malatya Valiliği aşevi sosyal medya

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX