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28 Kasım 2023 Salı 13:30:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 13:30:00

Malatya Doğanşehir'de deprem konutlarından 350'si teslimata hazırlanıyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, martta temelleri atılan deprem konutlarından 350'sinin gelecek ay hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar 7/24 esasına göre sürüyor.

Depremlerin yıkıma yol açtığı Doğanşehir'de de etaplar halinde afet konutları inşa ediliyor. Dış cephe işlemleri yapılan, kapı, pencere ve mutfak dolapları takılan afet konutları, çevre düzenlemesinin ardından aralık ayında hak sahiplerine teslim edilecek.

"DEPREMZEDELERE TÜM İMKANLARI SAĞLIYORUZ"

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, ilçelerindeki binaların yarısına yakınının depremin etkisiyle yıkıldığını söyledi.

Depremzedelerin ilk etapta çadırlarda, ardından konteynerlerde barınma ihtiyaçlarını giderdiklerini belirten Kılıç, hızla başlanan kalıcı konut çalışmalarında da önemli ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

Kılıç, ilçede 1776 konut yapılacağını aktararak şöyle konuştu:

"Aralık ayının ortası gibi toplu konutlardan 350'sini teslim edeceğiz. Normalleşme sürecinde bu evler özellikle de kış ayında vatandaşlarımızı çok rahatlatacak. Ondan sonraki süreçte önümüzdeki yaza doğru da geri kalan konutlarımızı inşallah teslim etmiş olacağız. Şu an vatandaşlarımız konteyner kentlerimizde, az hasarlı ve hasarsız evlerinde kalıyor. Çadırda kalan hiçbir vatandaşımız kalmadı.

Depremzedelere tüm imkanları sağlıyoruz. Konteyner kentlerde afetzedelerin kışı rahat geçirebilmesi için tüm destekleri sağlıyoruz. İnşallah önümüzdeki ay 350 konutu da teslim ettiğimizde vatandaşlarımız hem nefes alacak hem de kısa sürede bu konutların tesliminden dolayı daha ümitli olacak. Konutların tesliminden sonra daha normalleşip rahat bir sürece gireceğiz."

Yapımı tamamlanan 350 konutun şu an oturulabilecek durumda olduğunu anlatan Kılıç, "Konutların altyapısı, ara yolları, çevre düzenlemesi yapılıyor, doğal gaz çekiliyor. Önümüzdeki ay kura çektiğimizde tüm konutlarda yaşam başlayacak." dedi.

Etiketler : malatya doğanşehir deprem konutları
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