Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
23 Şubat 2023 Perşembe 14:53:00 - Güncelleme:23 Şubat 2023 Perşembe 14:53:00
Malatya Doğanşehir'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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