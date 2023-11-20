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20 Kasım 2023 Pazartesi 10:48:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 10:48:00

Malatya 4.5 ile sallandı

Kaynak: AA

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10.36'da 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, depremin hemen ardından saha taraması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şu ana kadar kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Bölgede taramalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Etiketler : malatya deprem pütürge
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