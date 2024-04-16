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Malatya 3,5 büyüklüğünde deprem!
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16 Nisan 2024 Salı 01:31:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 01:31:00

Malatya 3,5 büyüklüğünde deprem!

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.17 kilometre altında gerçekleşti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.17 kilometre altında gerçekleşti.

Etiketler : deprem doğanşehir 35 büyüklüğünde altlık 8.17 km Malatya
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