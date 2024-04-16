Malatya 3,5 büyüklüğünde deprem!
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.17 kilometre altında gerçekleşti.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.17 kilometre altında gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 15, 2024
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-04-16
Saat:01:15:48 TSİ
Enlem:38.13833 N
Boylam:37.87333 E
Derinlik:8.17 km
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