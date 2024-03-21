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21 Mart 2024 Perşembe 09:24:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 09:24:00

"Mahzen-16" operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertildi, 63 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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5 ilde düzenlenen "Mahzen-16" operasyonlarında, elebaşları dahil 63 şüphelinin gözaltına alınmasıyla 3 organize suç örgütü çökertildi.

5 ilde düzenlenen "Mahzen-16" operasyonlarında, elebaşları dahil 63 şüphelinin gözaltına alınmasıyla 3 organize suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-16" operasyonlarında, İstanbul'da Mahsun Özer'in, Muğla'da Çetin Çağlayan'ın, İzmir'de ise Harun Pehlivan'ın elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütünün çökertildiği kaydedildi.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 63 şüphelinin yakalandığını belirten İçişleri Bakanlığı, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini, çeteleri tek tek çökertip adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Etiketler : mahzen 6 operasyon organize suç örgütü
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