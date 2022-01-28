İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahla öldürülmesine ilişkin detaylar ve yakalanan zanlıların ilk ifadeleri ortaya çıktı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahmutyazıcıoğlu'nun önceki gece Yeşilköy Mahallesi'nde sahibi olduğu restoranda silahla öldürülmesi ve şoförünün yaralanmasına ilişkin çalışmalarını sürdürdü.

Polisin ilk belirlemelerine göre, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen S.M, G.K'den satın aldığı evi daha yüksek bir fiyata sattı. Bunu öğrenen G.K, S.M'den 100 bin lira daha istedi. S.M'nin 100 bin lira yerine 60 bin lira vermeyi teklif etmesi üzerine taraflar arasında anlaşmazlık çıktı.

Bunun üzerine K.Y, kendisini "Drej Ali" lakaplı A.Y'nin yeğeni olarak tanıtarak, S.M'yi bir kafeye çağırdı. Konuyu konuşmak üzere buluşan taraflar 65 bin lirada anlaşmaya vardı ancak S.M, avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun da yönlendirmesiyle yazılı sözleşme olmadan parayı ödemeyi reddetti.

S.M'nin ifadesinde, G.K'nin kendisini tekrar aradığında parayı Mahmutyazıcıoğlu'na verdiğini ve ondan alması gerektiğini söylediğini, daha sonra da cinayetin gerçekleştiğini öğrendiğini belirttiği aktarıldı.

Olay yerindeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri de inceleyen polis ekipleri, şüpheliler Ali Y, K.Y, S.Y, S.D. ve U.C.B'nin restoranda olduklarını ve K.Y'nin silahı ateşleyerek Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü, şoförü Murat B'nin ise yaralanmasına neden olduğunu tespit etti.

Kimliklerinin belirlenmesinin ardından gözaltına alınan U.C.B. ile G.K'nin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

- OLAY

Aralarında alacak meselesi bulunan 2 grup Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı. Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamara isabet etmesi üzerine olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında olayla ilgisi bulunan 6 kişinin kimlikleri belirlenmiş, 2 zanlı gözaltına alınmıştı.