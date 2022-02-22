İBB'ye soğuk duş! Davayı kaybettiler

Mahkemeden İBB'ye ret: Kentsel Dönüşüm projesinin iptali için açılan davayı kaybettiler
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini engelleme peşine düşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davayı kaybettiğini duyurdu.
Esenler'de gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin iptali için dava açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi davayı kaybetti.
Gelişmeyi İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu duyurdu.
Göksu, Twitter hesabından şöyle yazdı:
Esenler'de gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin iptali için dava açan CHP'li İBB, davayı kaybetti.
İstanbullulara "5 yılda 100 bin konut" sözü veren CHP'li İBB Başkanı, anlaşılan kendi sözünü tutmayınca bu sefer de yapanı engelleme peşine düştü.
Esenler'de gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin iptali için dava açan CHP'li İBB, davayı kaybetti.— Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) February 22, 2022
İstanbullulara "5 yılda 100 bin konut" sözü veren CHP'li İBB Başkanı, anlaşılan kendi sözünü tutmayınca bu sefer de yapanı engelleme peşine düştü. pic.twitter.com/YZL3A8Rb7D
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