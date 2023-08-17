Mahkemeden Ahmet Şık'a ders niteliğinde karar
Kaynak: Sabah
"Bu devlet katil, evet bu devleti yıkmamız gerekiyor" sözleriyle Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık, bu sözlerinden dolayı kendisine hakaret eden Ali İsanç'a dava açmıştı. Mahkeme İsanç'ın beraatını verirken Ahmet Şık'a ders niteliğinde bir karar açıkladı. İşte detaylar...
Türkiye İşçi Partili Milletvekili Ahmet Şık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hedef aldı. 'Bu devlet katil, evet bu devleti yıkmamız gerekiyor' sözleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin manevi şahsına hakaretler yağdırdı.
Bu sözler, milyonların vicdanını yaraladı. Milletvekili Ahmet Şık ise bu sözlerinden dolayı kendisine hakaret eden Ali İsanç'a dava açtı. Mahkeme, ders niteliğinde bir karara imza attı. İsanç hakkında beraat kararı açıklandı. Kararda, İsanç'ın söylemlerinin haksız bir fiile tepki olarak işlendiğine vurgu yapıldı.
O SÖZLERİ MAHKEMEYE TAŞIDI
Her fırsatta Türk devletine yönelik saldırılarda bulunan ve bu noktada büyük bir pervasızlık örneği sergileyen Ahmet Şık'ın, kendisine hakaret ettiğini öne sürerek mahkemeye verdiği Ali İsanç isimli vatandaş beraat etti.
Türk devletine, 'Bu devlet katil, evet bu devleti yıkmamız gerekiyor. Devleti yıkmak gerekiyor" sözleriyle saldıran Şık'a, yönelik sosyal medya hesabından, cevap veren İsanç'ın yargılandığı davadan ders niteliğinde bir karar çıktı.
CEZA ALMADI
İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi, İsanç'ın söylemlerinin haksız bir fiile tepki olarak işlendiğine dikkat çekti.
Kararda, sanık hakkında takdiren ceza verilmesine yer olmadığına dair hukuki ve vicdanı kanaat hasıl olduğu da kaydedildi.
GERKEÇELİ KARARDAKİ O İFADELER DİKKAT ÇEKTİ
Kararda şu ifadelere yer verildi: "Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere suçun haksız bir fiile tepki olarak işlendiği anlaşıldığından TCK'nın 129/1. Maddesi delaletiyle 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 223/4-d maddesi gereğince sanık hakkında takdiren ceza verilmesine yer olmadığına verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı."
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