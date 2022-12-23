Mahkeme, Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi

Terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyondaki konuşmasında "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla yargılanan TTB Başkanı Fincancı'nın ilk duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ifadeleri nedeniyle yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Duruşmada Fincancı, ilk savunmasını yaptı.

Avukatların da dinlenmesinden sonra savcı, esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu.

Savcı, Şebnem Korur Fincancı'nın 'Basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 buçuk yıldan 7 buçuk yıla kadar hapsini istedi.

Mahkeme, Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.