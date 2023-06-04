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04 Haziran 2023 Pazar 13:08:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 13:08:00

Mahinur Özdemir Göktaş'ın bakan olması Belçika basınında

Kaynak: AA

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Ülke basınının neredeyse tamamı, daha önce Brüksel Parlamentosunda milletvekilliği yapan Göktaş'ın bakanlık görevine getirilmesine haberlerinde yer verdi. Bazı medya kuruluşları, Göktaş'ın bakanlığını ilk haber olarak duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Mahinur Özdemir Göktaş'ın getirilmesi, Belçika basınında geniş yer buldu.

Belçika'nın Fransızca ve Flamanca yayın yapan belli başlı tüm haber kuruluşları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de dünyaya gelen ve Brüksel Parlamentosunda daha önce milletvekilliği yapan Göktaş'ın bakan olmasına sayfalarında ve bültenlerinde yer verdi.

Belçika haber ajansı Belga'nın haberini de kullanan Belçika basını, "Eski Brüksel Milletvekili Mahinur Özdemir, Erdoğan hükümetinde bakan oldu" başlığıyla haberi duyurdu. Bazı medya kuruluşlarında, Göktaş'ın bakanlık görevine getirilmesi ilk haber olarak verildi.

Mahinur Özdemir Göktaş'ın kabinedeki tek kadın bakan olduğu belirtilen haberlerde, Göktaş'ın özgeçmiş bilgilerine de yer verildi.

Haberlerde, Göktaş'ın 2009'da Brüksel Parlamentosuna milletvekili seçildiği, ilk başörtülü milletvekili olduğu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımadığı gerekçesiyle 2015'te partisinden ihraç edildiği, daha sonra Belçika'da siyaseti bırakan Göktaş'ın 2020'de Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak atandığı hatırlatıldı.

Etiketler : aile ve sosyal hizmetler bakanlığı mahinur özdemir göktaş belçika brüksel basın
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