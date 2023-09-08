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08 Eylül 2023 Cuma 07:36:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 07:36:00

Mahallesinde 36 ülkeden insan yaşıyor. Tercümansız sokağa çıkamıyor

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Liman Mahallesi, yerleşik yabancıların akınına uğradı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Liman Mahallesi, yerleşik yabancıların akınına uğradı. 20 bin nüfuslu mahallede 36 farklı milletten 4 bine yakın yabancı yaşıyor. Mahallede 6 dönemdir muhtarlık yapan Mahir Bölük, yanına tercüman almadan sokağa çıkamıyor.

Mahallede en çok yaşayan yerleşik yabancıların Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Irak, Filistin, İngiltere'den olduğunu söyleyen Muhtar Mahir Bölük, "Benim bin 680 seçmenim vardı, şu anda 10 bini aştık. Nüfusumuz 20 binin üzerine çıktı" dedi.
Etiketler : Mahallesinde 36 ülkeden insan yaşıyor Antalya Liman Mahallesi
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