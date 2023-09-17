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Mağlubiyetin baş sorumlusu onu ilan etti: Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi
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17 Eylül 2023 Pazar 15:47:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 15:47:00

Mağlubiyetin baş sorumlusu onu ilan etti: Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi

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İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, seçim mağlubiyetinin baş sorumlusu olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. Yılmaz, "Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi. Son düzlükte ortakların yapıcı önerilerini reddeden bir tek adam dayatmasıyla ardı ardına hatalar yapıldı" dedi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, seçim hezimetinin sorumlusunun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu savunarak sert açıklamalarda bulundu.

Partisinin ittifaka karşı çıkarak 81 ilde aday gösterme kararıyla ilgili değerlendirme yapan Yılmaz, "Partiler ve siyasi aktörler seçim sonrası yeni yollar arayışında. Burada doğruyu bulabilmek için teşhisin doğru yapılması şart." dedi.

'Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladı'

Kolay kazanılacak bir seçimi yanlış strateji yüzünden kaybettiklerini öne süren Yılmaz, "Peki bu strateji neden yanlış inşa edildi? Aslında cevap çok basit. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar. Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi. Son düzlükte ortakların yapıcı önerilerini reddeden bir tek adam dayatmasıyla ardı ardına hatalar yapıldı. Ve seçim AK Parti'ye adeta hediye edildi." ifadelerini kullandı.

"BU ANLAYIŞLA DAHA FAZLA YOL YÜRÜYEMEYİZ"

Benzer stratejileri uygulayıp farklı sonuçlar beklemeyi bırakmaları gerektiğini ifade eden Yılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Hemen her partide bulunan ve Kılıçdaroğlu'nun ittifak modelini merkeze alan anlayış ile daha fazla yol yürüyemeyiz. Reddettiğimiz model, kusursuz işleyen ve başarılı bir ittifak değildir. Aksine istisnasız bütün ittifak partilerini zayıflatan ve başarısızlık karşısında sorumluların maliyet ödemediği problemli bir yapıdır. Toplumdaki karamsarlığı ve çaresizliği kıracak, özellikle gençlerimize umut verecek formüllere, politikalara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye sahipsiz değildir, muhakkak ki çözüm üreteceğiz!"

Etiketler : seçim kemal kılıçdaroğlu bilge yılmaz
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