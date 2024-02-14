Madende heyelan faciası! 9 işçi toprak altında

Erzincan İliç'e bağlı Çöpler Köyü'ndeki altın madeninde facia yaşandı. Madenden çıkarılıp kamyonlarla taşınan tonlarca toprağın istiflendiği alanda heyelan meydana geldi. Tonlarca toprak bir anda 100 dönümlük alana yayıldı. Dağı andıran toprak yığının bir anda sel gibi ilerlediği bölgede 9 işçi kayboldu. 667 işçinin çalıştığı madendeki facianın ardından jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinden oluşan 510 kişilik personel bölgeye gönderildi. Bölge illerden AFAD ekipleri ve askerler de bölgeye sevk edildi.

KAPAKLAR KAPATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin nehre ulaştığı yerdeki menfezin kapaklarının kapatıldığını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 4 savcının görevlendirildiğini duyurdu. 2010 yılından beri faaliyette olan Çöpler Madeni 2022'de de siyanür sızıntısı haberleriyle gündeme gelmiş, sonrasında q sızıntının ardından bölgenin temizlendiği açıklanmıştı.

TOPRAK SEL GİBİ 100 DÖNÜME YAYILDI! 9 İŞÇİ TOPRAK ALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın büyük miktardaki istiflenmiş toprak kütlesinin kayması sonucu meydana geldiğini belirtti. Yerlikaya, "8-10 dönümlük toprak kütlesi 100 dönümlük alana yayıldı" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'DAN VALİYE TALİMAT: TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİN

Başkan Erdoğan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu telefonla arayarak kayıp olan kişilerin bulunması için başlatılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

TERMAL KAMERALARLA ARAMA YAPILDI

Toprak altında kalan işçilerin aranması, termal kameralarla gece boyu sürdü. Başkan Erdoğan ile birlikte BAE'de bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geziyi keserek bölgeye hareket etti.

FIRAT NEHRİ'NE ULAŞMAMALI

Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, söz konusu toprak yığınının altını ayırmak için siyanür maddesiyle işlemden geçirildiğini belirtti. Toprak kaymasının Fırat Nehri'ne 700-800 metre mesafede gerçekleştiğini söyleyen Pampal, "Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır" dedi.