Madenci yakınları için nakdi destek ve iş imkanı torba kanun teklifine eklendi
Kaynak: TRT Haber
Madenci yakınları için nakdi destek ve iş imkanı getiren düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonun'da görüşülen torba kanun teklifine eklendi.
Maden faciasında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına uygulanacak destek paketi TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen torba teklife eklendi.
İş kazası sonucu ölen maden işçisinin genel sağlık sigortası primi dahil, primlere ilişkin her türlü borçları silinecek. Kazada hayatını kaybeden maden işçisinin anne babasına aylık bağlanacak.
Bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.
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