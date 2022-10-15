Maden şehidi Aziz Köse, 1 hafta önce baba olmuş
Kaynak: DHA
Amasra'daki maden faciasında yaşamını yitiren Aziz Köse'nin (28), 2019'da işe başladığı, geçen yıl evlendiği ve 1 hafta önce baba olduğu öğrenildi.
Köse'nin, baba olduğunda, kucağında bebeğiyle fotoğrafını sosyal medyadan 'Canım oğlum, ailene hoş geldin' notuyla paylaştığı görüldü. Aziz Köse'nin patlamadan 2 gün önce izinden dönüp, işe başladığı öğrenildi.
TABUTUNUN ÜZERİNE BARETİ KOYULDU
Öte yandan maden işçisi Serhat Kahraman'ın (34) cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verildi. Anne Sebahat ve kardeş Ezgi Kahraman, üzerinde işçi bareti ve Türk bayrağı bulunan Kahraman'ın tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Serhat Kahraman'ın cenazesi, Cemaller Köyü Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Cemaller köyü aile mezarlığında defnedildi.
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