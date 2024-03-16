Maden ocağındaki toprak kaymasında bir araca ulaşıldı!

Maden ocağındaki toprak kaymasında yeni gelişme! Bir araca ulaşıldı
Kaynak: AA
Erzincan'da maden ocağındaki toprak altında bir araca ulaşıldı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında yapılan toprak tahliyesi esnasında bir araca ulaşıldı.
Çöpler köyündeki maden ocağında 13 Şubat'ta yaşanan ve 9 işçinin kaybolduğu toprak kaymasının ardından bölgede başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı toprak tahliyesi sırasında bir araç bulundu.
Araçta yapılan aramada, kayıp işçilere dair herhangi bir bulguya rastlanmadı.
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