VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu'dan tepki: Uluslararası bir istihbarat oyununa düşmektedir
Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ti'ye aldı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Afetlere hazırlıkta gerekli planları el birliğiyle hazırlıyoruz
‘Krem ve karamel'
Hollanda'dan onur ödülü
Tarkan'dan tebrik geldi
‘Var ya' düeti
Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' diplomasisi
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
Bakan Kurum'dan İlk Evim Projesi müjdesi!
"İftiranı ispat etmezsen namertsin"
Maden ocağındaki patlamaya ilişkin sıcak gelişme
Türkiye'den 'denetim için bekleyen tahıl gemileri seyir riski oluşturuyor' uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva'yı tebrik etti
Azerbaycan ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınma ve sorunları çözme konusunda anlaştı
AB ve ABD, elektrikli otomobil anlaşmazlığında çözüm arıyor
"Denizlerin kalaşnikofu" yerlileştirildi
Dünya genelinde birçok Instagram kullanıcısı hesaplarının askıya alındığını bildirdi
Togg teknolojisiyle rakiplerini solladı
Bomba iddia: 6'lı masanın parçalandığını görebiliriz
Tahıl koridorunda dünya panikte Türkiye devrede!
Kılıçdaroğlu, PKK'yı övene rozet taktı!
ABD turnesi başladı
01 Kasım 2022 Salı 08:58:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 08:58:00

Maden ocağındaki patlamaya ilişkin sıcak gelişme

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesindeki patlamayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müessese müdür yardımcısı S.A, işletme müdürü S.E, işletme baş mühendisi M.T. ile kartiyelerden (Birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri L.A. ve İ.H.M, iş güvenliği şube müdür vekili V.S. ve emniyet mühendisi Ş.K, savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, 8 şüphelinin "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden idari müdür S.S.B, elektrik mühendisi H.O, emniyet şefi F.G, ikinci kartiye şefi Ş.K, hazırlık şefi S.Y, elektro mekanik şube müdürü M.G, elektrik servis şefi O.Ö, makine mühendisi Ş.O. ve makine mühendisi M.A. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden elektro mekanik baş mühendisi S.Ö. ise adli kontrol talebiyle çıkarıldığı hakimlikçe salıverildi.

Diğer şüpheliler, maden mühendisi R.O, sondaj şefi T.U, jeoloji mühendisi H.O.K, emniyet vardiya nezaretçisi M.O, maden teknikeri M.Ö. ve maden mühendisi H.G'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ekim Perşembe günü aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekipleri, şüphelilerden 24'ünü gözaltına alarak Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürmüştü, hakkında gözaltı kararı verilenler arasında bulunan vardiya çavuşunun ise İstanbul'da hastanede tedavi gören madenci kardeşine refakat ettiği öğrenilmişti.

Etiketler : Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı Cihat Özdemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Amasra
Kasımda tiyatro başkadır

Kasımda tiyatro başkadır
LEYLA'NIN MECNUNU GELDİ

LEYLA'NIN MECNUNU GELDİ
‘Afet Hoca' yürekleri ısıttı

‘Afet Hoca' yürekleri ısıttı
İspanya'dan Harbiye'ye

İspanya'dan Harbiye'ye
Sırada Avrupa turnesi

Sırada Avrupa turnesi
‘Yol arkadaşım'

‘Yol arkadaşım'
Anjiyo oldu

Anjiyo oldu
Üniversite yıllarına döndü

Üniversite yıllarına döndü
Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz

Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX