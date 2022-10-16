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16 Ekim 2022 Pazar 11:44:00 - Güncelleme:16 Ekim 2022 Pazar 11:44:00

Maden faciasında ağlatan fedakarlık! Arkadaşları için canını feda etti

Kaynak: SABAH

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Bartın Amasra'daki maden faciasında 6 arkadaşını kurtaran Yener Saygın 'Arkadaşlarımı bırakmam' diyerek yine madene koştu ve şehit düştü.

Amasra'daki maden faciasında ekipbaşı Yener Saygın (42) aslında gündüz vardiyasındaydı ancak bir arkadaşıyla yer değiştirip geceye kalmıştı.

6 ARKADAŞINI DIŞARIYA ÇIKARDI

Disiplinli, sakin bir yapısı olan Saygın, patlamanın ilk anlarında 6 arkadaşını dışarıya çıkardı. Fakat aşağıda başkaları da vardı. "Arkadaşlarımı bırakamam" diyerek gaz maskesini takıp yeniden aşağı indi.

BABASI DA AYNI MADENDEN EMEKLİ

Ne yazık ki bir daha dışarı çıkmaya nefesi yetmedi. Şehit Saygın'ın babasının da aynı madenden emekli olduğu öğrenildi.

Acı haberi alan felçli annesi Hafize Saygın büyük acı yaşadı. Halasının oğlu Osman Özer "12 yaşındaki kızı Esila'ya âşık bir babaydı. Her boş vaktini onunla geçirirdi" dedi.

KORKMADAN, TEREDDÜT ETMEDEN TEKRAR İÇERİ GİRDİK

Patlamadan iki dakikayla kurtulan maden işçisi Aydın Kalaycı "Eksi 300 kotunda 15 kişiden bir tek ben sağ çıktım. Ama ondan sonra arkadaşlarım için iki kere daha içeri girdim. Arkadaşlarımızı bırakmadık. En son görevimizi yaptık. Hepsini aldık. Ocakta kimse kalmadı" diye konuştu.

Maden işçisi Celal Kara da "Hiçbir şeyden korkmadan, tereddüt dahi etmeden içeriye tekrar girdik ve mücadelemizi verdik. Belki arkadaşlarımız rüyalarımıza girecek" dedi.

Etiketler : bartın maden şehit amasra acı haber
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