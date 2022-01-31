Atina'da ‘Made in Turkey' krizi

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31 Ocak 2022 Pazartesi 08:35:00 - Güncelleme:31 Ocak 2022 Pazartesi 08:35:00

'Made in Turkey' maskeler Yunanistan parlamentosunda tartışma yarattı

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Yunan Meclisi'nde vekillere dağıtılan maskelerin Türkiye'de üretildiğinin anlaşılması tartışma yarattı. Meclis Başkanı, “Firma Alman ama üretim Türkiye'de. Bilsek başka firmayla anlaşabilirdik” dedi.

Yunan Parlamentosu'nda, milletvekillerine dağıtılan maskelerin Türkiye'de üretilmiş olması tartışma yarattı. Yunan basınındaki habere göre, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Meclis'te bize dağıttığınız maskeler Türkiye'den. 'Made in Turkey' yazıyor. Kötü değil ancak Türkiye'den göçmenler geçemiyor, çıkarlar geçiyor" ifadesini kullandı. Kanelli'nin Atina'nın göçmen politikasına dikkat çeken sözleri Meclis'te polemiğe neden oldu.

BİLSEK SATIN ALMAZDIK

Parlamento muhabirlerine konuşan Yunanistan Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas, açılan ihaleyi, en düşük fiyat teklifi veren bir Alman firmasının kazandığını belirterek firmanın fabrikasının Türkiye'de olduğunun ilk başta fark edilmediğini savundu. Daha sonra kutunun üzerindeki yazılardan üretim yerinin Türkiye olduğunun anlaşıldığını söyleyen Tasulas, durumun önceden bilindiği takdirde alım için başka bir firmanın tercih edilebileceğini ileri sürdü.

Etiketler : yunanistan maske Yunanistan Meclis
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