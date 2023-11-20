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20 Kasım 2023 Pazartesi 17:01:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 17:01:00

Maddi hasar oluşan balıkçı barınağı tanınmaz hale geldi

Kaynak: İHA

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Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde dün etkili olan fırtınada büyük hasarın oluştuğu balıkçı barınağı adeta tanınmaz hale geldi.

Yalova'da fırtınanın en etkili olduğu yerlerden olan Esenköy'de balıkçı barınağında milyonlarca liralık hasar meydana geldi. Barınağın bir bölümündeki dalgakıranlar fırtınada yıkıldı.

Dev kaya parçaları sağa sola savrulurken, barınaktaki konteyner ve balıkçıların kullandıkları depolar paramparça hale geldi. Balıkçıların tüm malzemeleri dalgalarla giderken, ağır hasarın yaşandığı bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yaşanan felaket sonrası açıklamada bulunan Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, "Bir felaket yaşadık. Dalgalar büyük maddi zarar verdi. Allah'ımıza şükürler olsun can kaybımız olmadı. Öncelikle limanımızın bir kısmını devirdi. Daha sonra Altınvadi, Beşevler, Yenimahalle ve Ergenekon mevkilerinde zararlar vardır. Devletimiz büyüktür. Bu zararları en kısa sürede gidereceğiz inşallah" dedi.

Etiketler : fırtına hasarı YALOVA ÇINARCIK
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