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19 Kasım 2023 Pazar 18:10:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 18:10:00

Macron ve Sisi Gazze'yi görüştü

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Macron, Mısırlı mevkidaşı Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'ye insani yardımların hızlandırılmasını istediğini belirtti.

Gazze'de "bir an evvel insani ateşkesin sağlanması gerekliliğini" vurgulayan Macron, Fransa'nın 4'üncü tıbbi yardım uçağını Gazze'ye gönderme hazırlığı içinde olduğunu, 10 ton yardım taşıyan uçağın hafta başında bölgeye ulaşacağını söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise Mısır'ın Gazze'deki yaralıların tedavi edilmesinde ve yabancı uyrukluların tahliyesinde gösterdiği çabanın ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, tarafların Gazze'ye insani yardımların sağlanmasının garanti altına alınması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Etiketler : Macron-Sisi Gazze Gelişmeleri israil
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