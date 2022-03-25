VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağanak ve kar geliyor
Johnson'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler
Ukrayna'dan '9 Mayıs' iddiası
Çocuklarda adenovirüs göz kapağını bile tutuyor
Bahar yorgunluğu öfke kontrolünü zorlaştırıyor
Epilepsi tedavi edilebilen bir hastalık
Akdeniz diyeti çocuk sahibi olmayı kolaylaştırır
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -25 Mart
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Güzel hakkında 'yakalama kararı' çıkarıldı
Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'da ateşkes ve kalıcı barış için çalışacaklarını söyledi
Pakistan'dan Kıbrıs konusunda Türkiye'ye destek
Başkan Erdoğan, Belçika'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü
Ardahan'da eğitime kar engeli
Emine Erdoğan'dan Belçika Kraliyet Kütüphanesi ziyareti paylaşımı
Biden: Rusya G20'den çıkarılmalı
Bakan Varank: Uşak'ta 13 bine yakın istihdamın önünü açtık
İngiltere Başbakanı Johnson'dan Bayraktar TB2'ye övgü
Türkiye'de vaka sayısı 16 binlerde
e-Devlet Kapısı 3 milyar kez ziyaret edildi
Togg, Avalanche Zirvesi'ne davet edildi
'Zelenskiy, Türkiye'nin ara buluculuğunu bizzat istiyor'
DSÖ, Kovid-19 risklerine karşı uyardı: Salgın devam ediyor
BM: Ukrayna'da en az 1035 sivil öldü
Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
25 Mart 2022 Cuma 07:17:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 07:17:00

Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'da ateşkes ve kalıcı barış için çalışacaklarını söyledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışı tesis edecek anlaşma konusunda çalışacaklarını söyledi.

Macron, Brüksel'de düzenlenen NATO ve G7 zirvelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü ifade eden Macron, Putin ile görüşen liderlerle koordinasyon içinde olduğunu belirtti.

Macron, Erdoğan ile Rusya-Ukrayna savaşı konusunda aynı perspektife sahip olduklarını, bu krizin kısa vadede çözülemeyeceğini dile getirdi.

Erdoğan ile Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışı tesis edecek anlaşma konusunda çalışacaklarını aktaran Macron, Erdoğan ile Ukrayna'da özellikle Mariupol kentinde ortak insani operasyon düzenlemeye karar verdiklerini kaydetti.

Macron, bunun gelecek günlerde gerçekleşmesi için bakanların konuya ilişkin çalışma yapacağını belirtti.

Erdoğan ile görüşmesinde bölgesel konuların da ele alındığını ifade eden Macron, mevcut durumun Türkiye ile var olan belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve açıklığa kavuşturmak için bir fırsat olduğunu söyledi.

Macron, Libya ve Orta Doğu konularında Türkiye ile iş birliğe dayanan bir stratejinin yeniden belirlenebileceği bildirdi.

Türkiye ile geçmiş yıllarda görüş ayrılığı bulunan dosyalarda ilerleme kaydedilebileceğini, bunun olumlu işaret olduğunu vurgulayan Macron, G7 olarak enerji konusunda ABD ve Kanada ile iş birliklerini güçlendireceklerini belirtti.

Macron, gerekli olması halinde Rusya'ya karşı yaptırımların güçlendirileceğini, uyguladıkları yaptırımların Rusya'ya olumsuz etkilerinin bulunduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşına taraf olmak istemediklerini aktaran Macron, Fransa'nın ve müttefiklerinin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceklerini, göndermeleri halinde savaşa taraf olacaklarını dile getirdi.

Bugüne kadar Ukrayna'ya tanksavar gibi askeri ekipmanın gönderildiğini ifade eden Macron, bu hafta Putin ile birçok kez görüştüğünü, müzakerelerin gelecek saatlerde ve günlerde bir sonuç vermeyeceğini aktardı.

Çin

Çin'in savaşta gerilimin artmasına katkıda bulunmayacağına inanmak istediğini dile getiren Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e güvendiğini ve onun savaşı desteklemediğini söyledi.

Macron, Çin'in arabulucu olmaktan başka bir şey yapmayacağını inandığını kaydetti.

Gıda krizi

Daha önce benzeri görülmemiş şekilde gıda krizine girildiğine işaret eden Macron, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Mısır ve Afrika ülkelerinin buğday tedarikinde sorunlar yaşadığını hatırlattı.

12-18 ay sonra durumun daha ciddi olacağı dile getiren Macron, Afrika ülkelerine gıda yardımı yapılacağını kaydetti.

Macron, Rusya'da faaliyet gösteren Fransız şirketlerin yaptırım konusunda Fransa'nın kararlarına saygı göstermesi gerektiğini bildirdi.

Bu kararlara saygı gösteren şirketlerin Rusya'yı terk edip etmeyeceği yönündeki kararın kendilerine ait olduğunu ifade eden Macron, Renault'nun Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırma kararını saygı duyduğunu ve buna karşı çıkmadıklarını söyledi.

Etiketler : Macron Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Delirten fotoğraf

Delirten fotoğraf
Festivalleri gezecek

Festivalleri gezecek
Deniz sevgisi kar dinlemedi

Deniz sevgisi kar dinlemedi
İyi insan olmak için çabalıyorum

İyi insan olmak için çabalıyorum
Romantik dans

Romantik dans
Aşk-ı Ada

Aşk-ı Ada
Sahneden aşk haykırışı

Sahneden aşk haykırışı
Birbirlerine girdiler

Birbirlerine girdiler
Eylül'de yine ekranda

Eylül'de yine ekranda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER