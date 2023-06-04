Macaristan'dan Bakan Fidan'a tebrik telefonu
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı arayarak tebriklerini iletti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan'ı arayarak tebrik etti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 13 yıl Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı yapan ve Başkan Erdoğan tarafından açıklanan kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine atanan Hakan Fidan'ı arayarak tebrik etti.
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