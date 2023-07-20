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Macaristan'da Eski Bakan Çavuşoğlu'na "Yıldızlı Liyakat Nişanı" verildi
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20 Temmuz 2023 Perşembe 21:21:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 21:21:00

Macaristan'da Eski Bakan Çavuşoğlu'na "Yıldızlı Liyakat Nişanı" verildi

Kaynak: AA

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Macaristan'da, eski Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin geliştirilmesine sağladığı şahsi katkılar ve bölgesel çatışmaların barışçıl çözümü için yürüttüğü üstün çalışmalardan dolayı "Yıldızlı Liyakat Nişanı" takdim edildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen, Macaristan Devlet Protokolünden ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığından üst düzey yetkililerin katıldığı törende, Budapeşte Büyükelçiliği mensupları, Budapeşte'deki Türk kurum temsilcileri ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin Büyükelçileri de hazır bulundu.

Tören öncesinde Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto baş başa görüşme gerçekleştirdi.

İki ülkenin milli marşlarıyla başlayan törende, Çavuşoğlu'nun bakanlara verilen Macaristan Devlet Liyakat Nişanlarının en üst kategorisindeki "Yıldızlı Liyakat Nişanı"na layık görülmesinin gerekçeleri okundu.

Bu çerçevede, Macaristan ile ikili ilişkilere özel önem atfeden Çavuşoğlu'nun uluslararası forumlarda da Macaristan'ın gerçek bir dostu olarak öne çıktığı ve çabaları sayesinde Türkiye ile Macaristan arasındaki işbirliğinin ikili düzeyde ve uluslararası kuruluşlar çerçevesinde her zamankinden daha canlı hale geldiği kaydedildi.

Öte yandan Çavuşoğlu'nun görev süresi boyunca Vişegrad Grubu-Türkiye ilişkilerinin, Afrika'da Türk-Macar işbirliğinin ve Macaristan'ın Türkçe konuşan Orta Asya devletleriyle işbirliğinin derinleştirmesine de önemli katkılarda bulunduğu, Macar-Türk siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin hızla geliştiği, iki ülke ilişkilerinin "stratejik ortaklık" seviyesinden "geliştirilmiş stratejik ortaklık" seviyesine yükseltilmesine karar verildiği vurgulandı.

Çavuşoğlu'nun, Ukrayna başta olmak üzere, bölgesel çatışmaların barışçıl yollarla çözümü için yürüttüğü arabuluculuk faaliyetlerine ve başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere çok taraflılığın güçlendirilmesine katkılarına dikkat çekilirken, uluslararası kalkınma işbirliğinin güçlenmesini sağlayarak gelişmekte olan ülkeleri desteklediği ve eylemleriyle Avrupa üzerindeki göç baskısının azaltılmasına ve sorunların yerel olarak çözülmesine de katkı sağladığı aktarıldı.

Nişan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak adına Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto tarafından Çavuşoğlu'na takdim edildi.

Burada yaptığı konuşmada Szijjarto, görev süresi boyunca çok yakın çalıştığı Çavuşoğlu'na Yıldızlı Liyakat Nişanı'nı takdim etmekten onur duyduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu da "Türkiye ile Macaristan arasında her geçen gün daha da güçlenen dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bir simgesi olarak" Macaristan'ın Yıldızlı Liyakat Nişanı'yla onurlandırılmaktan "büyük mutluluk duyduğunu" kaydetti.

Macaristan Devlet Liyakat Nişanlarının en üst kategorisindeki Yıldızlı Liyakat Nişanı, geçmişte eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Ürdün Prensi Hassan Bin Talal, eski Polonya Başbakanı Waldemar Pawlak, eski Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Spindelegger ve eski Avrupa Birliği (AB) Komiserlerinden Günter Verheugen gibi isimlere takdim edilmişti.

Çavuşoğlu'na daha önce, 2019'da Japonya'nın en yüksek devlet nişanı olan "Yükselen Güneş Nişanı ve Büyük Kordonu", 2020'de "Azerbaycan Dostluk Nişanı" ve "Gine Bissau Devlet Nişanı", 2013 ve 2020'de "Ukrayna Liyakat Nişanı" ve 2021'de Pakistan'da bir sivile verilen ikinci en üst düzeyli nişan olan "Hilal-e Pakistan" verilmişti.

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Macaristan ilişkileri bölgesel çatışmaların çözümü
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