Macaristan'da Cumhurbaşkanı Novak depremi!

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10 Şubat 2024 Cumartesi 23:02:00 - Güncelleme:10 Şubat 2024 Cumartesi 23:02:00

Macaristan'da Cumhurbaşkanı Katalin Novak depremi! "Hata yaptım" dedi, istifa etti

Kaynak: AA

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Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak görevinden istifa ettiğini duyurdu. Novak, çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi nedeniyle bir süredir yoğun eleştiriye maruz kalıyordu.

Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi nedeniyle başta muhalefet olmak üzere toplumun geniş kitlelerince tepki gösterilen Cumhurbaşkanı Katalin Novak, "hata yaptığını" belirterek görevinden istifa etti.

Nisan 2023'te çocuk istismarından hüküm giymiş bir kişiyi Cumhurbaşkanı olarak affetmesinin ortaya çıkması sonrasında Novak'a başta muhalefet olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinden tepki gösterildi.

Tepkilerin artması üzerine Katar'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Novak, ülkeye döndü. Novak, paylaştığı video mesajla hata yaptığını ve görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Başbakan Viktor Orban da tepkilere karşı kayıtsız kalmadı. Orban, çocuk istismarından hüküm giymiş birinin affedilmesini ortadan kaldıran bir anayasal düzenleme önerisinde bulunacağını söyledi.

Novak tarafından affedilen kişi, bir okulda çocuk istismarında bulunan bir yetkilinin işlediği suçları karartma ve bu cihetle suça ortaklık etme gerekçesiyle hüküm giymişti.

Etiketler : Katalin Novak Macaristan Cumhurbaşkanı istifa
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