VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
Feribot seferlerine fırtına engeli
Özler'in cinayet sanığı: Cesedi yaktım ama cani biri değilim
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz
Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği "KN-12" envantere girdi
"Yeşil ekonomik büyümeyi teşvik etmek yönünde politikalarımızı şekillendiriyoruz"
Frontex'in, Akdeniz'de göçmenlerin Libya'ya geri itilmesini örtbas ettiği iddiası
AFAD'dan deprem testi uyarısı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 22 terör örgütü üyesi yakalandı
Macaristan: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk konusunda başarılı olan tek ülke Türkiye
Portekiz Cumhurbaşkanı, Katolik Kilisesindeki cinsel istismar mağdurlarından özür diledi
Bakan Soylu: Bizim terörün dışında hiç kimseye karşı bir söz söylediğimiz yok
Zelenskiy, AKPM'de esir değişimindeki arabulucu rolü için Türkiye'ye teşekkür etti
Bakan Soylu: Bizim terörün dışında hiç kimseye karşı bir söz söylediğimiz yok
AA, CICA Zirvesi'nin sonuç bildirisine ulaştı
Irak'ta cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı
Putin, Filistin meselesinin uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesinden yana olduklarını söyledi
Zelenskiy, AKPM'de esir değişimindeki arabulucu rolü için Türkiye'ye teşekkür etti
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki
Bakan Akar'dan NATO'da diplomasi trafiği
ABD'de enflasyon eylülde beklentileri aştı
Nisa Mihriban bebekten acı haber!
Rum-Yunan ikilisi ateşle oynuyor!
13 Ekim 2022 Perşembe 16:58:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 16:58:00

Macaristan: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk konusunda başarılı olan tek ülke Türkiye

Kaynak: AA

ABONE OL

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış için gösterdiği çabayı desteklediklerini belirterek, "Şu ana kadar arabuluculuk konusunda başarılı olan tek ülke Türkiye'dir." dedi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, başkent Moskova'da düzenlenen "Rus Enerji Haftası" forumu kapsamında soruları yanıtladı.

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik çabalarını desteklediklerine işaret eden Szijjarto, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kardeşim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun barış için gösterdiği çabaları gönülden destekliyoruz. Gerçekçi yaklaşmak gerekirse şu ana kadar arabuluculuk konusunda başarılı olan tek ülke Türkiye'dir." diye konuştu.

Ukrayna'nın tahıl ihracatına yönelik anlaşmanın da arabuluculuk anlamında tek başarılı anlaşma olduğunu vurgulayan Szijjarto, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Çavuşoğlu ile birkaç hafta önce New York'ta görüştük, burada kendisinden arabuluculuk konusunda gayret göstermeye devam etmesini rica ettim çünkü savaş yaşanan bir bölgenin komşularıyız. Barış istiyoruz. Barış da sadece müzakerelerle gelebilir. Bu yüzden gelecekte de Türkiye'nin arabuluculuk çabalarında daha da başarılı olmasını umuyoruz."

Szijjarto, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yürütülen görüşmelerden de barışa yaklaşılmasını sağlayacak sonuçların çıkması umudunu dile getirerek, "Macaristan barış istiyor." dedi.

Etiketler : macaristan rusya ukrayna türkiye arabulucu
Film icabı evlilik

Film icabı evlilik
İki isim dışında kimseyle çalışmam

İki isim dışında kimseyle çalışmam
‘Kadere Karşı' gelemedi

‘Kadere Karşı' gelemedi
Verdiğim sadakalar beni korudu

Verdiğim sadakalar beni korudu
Filiz Akın'dan sevindiren haber

Filiz Akın'dan sevindiren haber
Aslı ile tanışacak

Aslı ile tanışacak
Farkındalık yürüyüşü

Farkındalık yürüyüşü
Kaya'dan Hülya'ya destek

Kaya'dan Hülya'ya destek
Yürüyen servet

Yürüyen servet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX