Macar Başbakan'dan, Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler

Orban, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ı yemin töreninde, seçim zaferinden ötürü tebrik ettiğini belirterek, "Barış yanlısı duruşu Macaristan için yeni bir soluk gibi." ifadesini kullandı

Tören nedeniyle Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti ve törenden karelerin yer aldığı bir videoyu paylaşan Orban, "Erdoğan'ın zaferine taze bir hava gibi ihtiyacımız var ve ayrıca o barıştan yana. Kazanmasaydı, savaş yanlısı bir Türk Cumhurbaşkanı olacaktı ve bunun sonuçlarını tahmin etmek zor olacaktı. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, Ukraynalılar ve Ruslar arasındaki tahıl meselesinde, tahıl krizinde yaptığı gibi arabuluculuk yapma şansı var." değerlendirmesinde bulundu.