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17 Mart 2024 Pazar 23:34:00 - Güncelleme:17 Mart 2024 Pazar 23:34:00

Maç sona erdi yumruklar havada uçuştu! Taraftarlar sahaya atladı

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Süper Lig'de oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının son düdüğüyle birlikte bir anda ortalık karıştı. Karşılaşmanın ardından sevinç gösterisi yapan Fenerbahçeli futbolculara, sahaya giren taraftarlar saldırdı.

Süper Lig'de oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının son düdüğüyle birlikte bir anda ortalık karıştı. Karşılaşmanın ardından sevinç gösterisi yapan Fenerbahçeli futbolculara, sahaya giren taraftarlar saldırdı.

Yaşanan arbedenin ardından Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu. Güvenlik güçleri ise olayı güçlükle bastırabildi.

Öte yandan Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel'in bir taraftarı yere devirip yumruk attığı görüntüler de ortaya çıktı.

Etiketler : Trabzonspor Fenerbahçe Süper Lig
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