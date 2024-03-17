Maç sona erdi yumruklar havada uçuştu! Taraftarlar sahaya atladı
Süper Lig'de oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının son düdüğüyle birlikte bir anda ortalık karıştı. Karşılaşmanın ardından sevinç gösterisi yapan Fenerbahçeli futbolculara, sahaya giren taraftarlar saldırdı.
Süper Lig'de oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının son düdüğüyle birlikte bir anda ortalık karıştı. Karşılaşmanın ardından sevinç gösterisi yapan Fenerbahçeli futbolculara, sahaya giren taraftarlar saldırdı.
Yaşanan arbedenin ardından Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu. Güvenlik güçleri ise olayı güçlükle bastırabildi.
Öte yandan Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel'in bir taraftarı yere devirip yumruk attığı görüntüler de ortaya çıktı.
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