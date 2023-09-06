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06 Eylül 2023 Çarşamba 15:41:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 15:41:00

M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metrosu'nun 3 istasyonu hizmet vermiyor

Kaynak: AA

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İstanbul'da yaşanan su baskını nedeniyle Kirazlı-Kayaşehir metro hattındaki Turgut Özal, Siteler ve Kayaşehir Merkez istasyonlarında hizmet verilmiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, dün gece AKOM verilerine göre Arnavutköy'de metrekareye 128 kilogram yağış düştüğü, aşırı yağışın yol açtığı olumsuzluklara karşı İBB ekiplerinin anında müdahale ettiği bildirildi.

M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metrosu'nda yaşanan su baskını nedeniyle Turgut Özal, Siteler ve Kayaşehir Merkez istasyonlarının hizmet veremediği belirtilen açıklamada, trenlerin bu istasyonlarda durmadan devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, İkitelli Sanayi-Başak Konutları ve Toplu Konutlar-Kayaşehir Merkez istasyonları arasında ücretsiz İETT seferleri yapıldığı kaydedildi.

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi su baskını İstanbul metro Kirazlı-Kayaşehir
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