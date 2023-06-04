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04 Haziran 2023 Pazar 19:02:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 19:02:00

İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor!

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Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesi il il gezen İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul'da gün geçmiyor ki ulaşım ile ilgili bir sıkıntı daha yaşanmasın. Son olarak M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda en yoğun saatlerde yapılan onarım çalışması yüzünden seferler aktarmalı olarak gecikmeli yapılıyor. Söz konusu bu durum yüzünden duraklarda yoğunluk yaşanırken vatandaşların da büyük tepkisini çekti.

Yaşanan sorun nedeniyle Yenikapı ve Hacıosman yönünden metroya binenler Taksim istasyonunda inmek zorunda kalıyor.

Ters yönden gelecek metroları bekleyenler nedeniyle istasyonda da yoğunluk meydana geldi.

Bazı yolcular, gecikmelere tepki göstererek, arızanın bir an önce giderilmesini istedi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç Köprüsü üzerindeki bölümünde ray çatlağının tespit edildiği belirtildi.

Çatlağın onarımı tamamlanana kadar seferlerin Taksim istasyonundan aktarmalı "Yenikapı-Taksim, Taksim-Yenikapı-Taksim-Hacıosman, Hacıosman-Taksim" olarak yapıldığı aktarılan açıklamada, "Maç işletmesi nedeniyle Taksim-Seyrantepe arasında aktarmasız ek seferler düzenlenmektedir. Bölgeye intikal eden ekiplerimizin onarımı 30 dakika içinde tamamlamasının ardından normal işletmeye geçilmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : metro istanbul imamoğlu
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